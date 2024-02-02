В Рязани стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Ученики школы № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова прослушали лекцию о кибербезопасности и искусственном интеллекте. Ее провел управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Иван Семенов.

Эта лекция – часть мероприятий, запланированных в новом сезоне Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Его реализуют Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения Российской Федерации и Минцифры Российской Федерации. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов, которые учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Лекция поможет сформировать у школьников паттерны безопасного поведения в интернете, развить навыки цифровой грамотности, что соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Все это будет способствовать обеспечению цифровой безопасности и мотивации школьников к подготовке квалифицированных ИТ-кадров».

Реклама: ПАО «Сбербанк России». ИНН: 7707083893.

erid: 2VtzqvvMjEw