В Рязани стартовала монетная неделя

С 25 сентября по 8 октября в Рязанской области проходит «Монетная неделя», сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

В акции принимают участие 12 банков, работающих на территории региона. Клиент, который принесет монеты, сможет без комиссии обменять их на банкноты или зачислить сумму на свой счет. Вне акции кредитные учреждения могут устанавливать комиссию за обмен.

На 1 июля 2023 года в России в обращении находилось более 71 млрд монет на 124 млрд рублей. Самый востребованный номинал, по данным опросов, — 10 рублей, его для расчетов использует 80% респондентов. На втором месте монета номиналом 5 рублей, которую использует каждый второй. Но чем номинал меньше, тем реже монету можно встретить в кошельках. Значительная часть металлических денег не используется для оплаты товаров и услуг, а хранится в различных копилках и их аналогах.

«Народная мудрость не зря говорит, что именно копейка рубль бережет. Монеты действительно необходимы для точности расчетов. Акция призвана вернуть монеты в оборот и напомнить людям, что деньги всех номиналов должны работать», — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Подробности проведения акции можно узнать непосредственно в офисах банков. Перед визитом в кредитное учреждение лучше отсортировать мелочь по номиналам, это ускорит обмен. Для операции потребуется паспорт.