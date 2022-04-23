В Рязани стартовал концерт «ZаРоссию»

Во Дворце спорта «Олимпийский» Рязани стартовал трехчасовой концерт «ZаРоссию».

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Хедлайнерами программы стали популярные российские музыканты — певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, эстрадная певица Анна Семенович, народный артист России, оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло.

Местных исполнителей представят представители Рязанского колледжа культуры.

По словам организаторов, кульминацией музыкальной программы станет общероссийская эстафета «Свет наших сердец» во имя дружбы, помощи и милосердия — это объединяющее событие проекта «ZаРоссию» будет передавать заряд энергии от одного города к другому, призывая зажигать сердца людей.

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