Четверг, 19 сентября, 2024

В Рязани спортсмены пожаловались на агрессивных бродячих собак

Автор: 7info7

Опубликовано

В Мемориальном парке состоялось рабочее совещание по вопросам отлова бездомных собак на территории лыжероллерной трассы. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Совещание прошло в связи с жалобами спортсменов на агрессию со стороны животных.

В мероприятии приняли участие представители управления по физической культуре и массовому спорту мэрии, спортивной школы «Вымпел», МБУ «Ритуал», МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

В ходе совещания были определены места скопления бездомных собак, произведен их частичный отлов, намечены пути решения проблем, связанных с безопасностью спортсменов и зрителей.

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