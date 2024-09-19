В Рязани спортсмены пожаловались на агрессивных бродячих собак

В Мемориальном парке состоялось рабочее совещание по вопросам отлова бездомных собак на территории лыжероллерной трассы. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Совещание прошло в связи с жалобами спортсменов на агрессию со стороны животных.

В мероприятии приняли участие представители управления по физической культуре и массовому спорту мэрии, спортивной школы «Вымпел», МБУ «Ритуал», МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

В ходе совещания были определены места скопления бездомных собак, произведен их частичный отлов, намечены пути решения проблем, связанных с безопасностью спортсменов и зрителей.