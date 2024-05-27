В Рязани спасли утят, провалившихся в канализационный люк

В соцсетях появилось видео с утятами, которые провалились в канализационный люк на улице Лево-Лыбедской. Рядом сидела обеспокоенная мама-утка, которая, к сожалению, никак не могла помочь своим деткам.

Однако мир не без добрых людей, и малышей удалось спасти. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал префект Советского района Михаил Палачев.

К делу подключились волонтеры и сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС» города Рязани.

Михаил Палачев отмечает, что сейчас утятам ничего не угрожает, птенцы в порядке. Они вернутся к маме, как только её отыщут.