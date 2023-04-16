В Рязани спасли из рабства девушку с ребёнком

В Рязани спасли из рабства 25-летнюю Элину и её маленького ребёнка, сообщил телеграм-канал движения «Альтернатива».

Девушка родилась в Казани, оказалась в Нижнем Новгороде с 4-месячным ребёнком на руках. Из-за трагических ситуаций осталась без родственников и жилья. В этот момент Элина узнала о благотворительном фонде, который помогает попавшим в трудную ситуацию, людям с нарко- и алкогольной зависимостью.

— Девушка решилась туда позвонить и уже на следующий день, 6 ноября 2022 г., ее отвезли в частный дом, — описывает ситуацию телеграм-канал движения «Альтернатива».

Дом находится в Рязани на улице Старое село. Там живут мужчины, которые выходят на работу электриками, сантехниками. Девушка должна была готовить еду и убираться в доме.

Когда Элина попросила её отпустить, получила предложение заняться сексом с руководителем и тремя другими мужчинами. Сообщается, что документы у неё не забирали.

30 марта, когда сын сильно заболел, девушку положили в больницу. Она обратилась за помощью в волонтёрам, в результате один из них приехал и забрал её с ребёнком в день выписки.

Писать заявление в полицию Элина отказалась.