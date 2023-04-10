spot_img
Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани создана ассоциация управляющих компаний

На главнуюНовости Рязани

14 рязанских УК, обслуживающих более 4 миллионов квадратных метров жилого фонда, объединились в Ассоциацию управляющих компаний Рязанской области.

Обозначены 7 стратегических целей и задач, главные из которых – повышение качества управления многоквартирными домами, взаимодействие и представление интересов управляющих компаний на всех уровнях исполнительной власти и в контрольно-надзорных органах, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами.

«Управляющие компании должны меняться и улучшать свою работу. С этим тезисом, озвученным губернатором Рязанской области Павлом Малковым, согласны все члены нашей Ассоциации. Есть много вопросов, которые требуют качественного взаимодействия с администрацией города Рязани, МинТЭК и ЖКХ, Государственной жилищной инспекцией, Фондом многоквартирных домов Рязанской области и другими структурами, с которыми напрямую соприкасаются управляющие компании. Вести это взаимодействие разрознено крайне сложно, поэтому УК объединились в Ассоциацию. Через конструктивный диалог, направленный на поиск эффективных решений, и полноправное партнерство, мы рассчитываем добить улучшения качества работы управляющих компаний, которое смогут ощутить на себе жители города», — рассказал председатель Ассоциации Сергей Сапунов.

Не замалчивать проблемы, открыто говорить о них на всех уровнях и вместе с тем повышать репутацию УК – по сути Ассоциация — это полноценный профессиональный союз управляющих компаний. Она открыта для вступления новых участников – форма заявки представлена на её официальном сайте.

Кроме сайта Ассоциация также открыла страницы в ВК и Telegram.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации