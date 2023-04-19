В Рязани создали новую команду КВН

Новая команда КВН появилась в Рязани, ребята представляют Рязанский Политех. 19 апреля квнщики встретились с директором Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексеем Жегловым и директором вуза Валерием Емецем.

Недавно команда успешно выступила на открытии нового сезона игр Официальной лиги. Квнщики поделились своими планами на сезон.

Как отметил Валерий Емец, вуз будет всячески поддерживать начинания активистов, которые решили попробовать себя в КВН. Алексей Жеглов отметил: на недавней игре квнщики показали высокий уровень, и у них есть все шансы достойно заявить о себе. Но чтобы достичь успеха, нужно много работать.