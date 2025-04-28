В Рязани создали 50-метровый мурал «Семейное. Личное. Ценное»

Родители школы №1 им. В.П. Екимецкой реализовали грант Всероссийского конкурса родительских инициатив Российского общества «Знание». Грант в размере миллиона рублей выделили на проведение Арт-фестиваля «Краски Первой».

В рамках фестиваля для учеников, их родителей и педагогов проводили встречи с деятелями искусства, мастер-классы по стрит-арту, фотографии, макияжу, стилю и моде. Художники во дворе школы создали 50-метровый мурал «Семейное. Личное. Ценное», отражающий ценности школы, семьи и Родины.

«Ученики, родители и педагоги смогли многому научиться, узнать что-то полезное, проявить себя и, что самое важное, стать сплочённее. Они искренне рады такому яркому завершению большой работы», – отмечает администрация школы.

Напоминаем, что пять рязанских родительских комитетов получили денежные премии на реализацию проектов. Два миллиона рублей на реализацию проекта «Походы вместе с первой» получил родком из Шиловской школы №1, один миллион рублей – родители из школы №1 города Рязани на проект «Арт-фестиваль «Краски Первой» и из школы №6 города Касимов для фестиваля детского творчества «Успех–2025».



Проектам «Создание школьного туристического клуба» родкома Тумской школы №3 и «По следам истории родного края» родкома Можарской школы была присуждена премия в размере 500 тысяч рублей.



Организатором конкурса родительских инициатив выступило Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России.