В Рязани сотрудники МЧС провели тренировку в гипермаркете «Метро»

В понедельник, 27 ноября, в гипермаркете «Метро» в Рязани состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение дежурных караулов пожарно-спасательных подразделений по тушению условного пожара. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По легенде учений, в торговом зале после короткого замыкания начался пожар. Очаг возгорания отправили искать звено газодымозащитной службы из 3 человек. Из-за сильного задымления пожарные потерялись в торговом зале, командир звена перестал выходить на связь. После этого начались поиски пожарных.

В учениях задействовали 5 единиц спецтехники, 25 сотрудников ведомства.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, участники учения справились с поставленной задачей.