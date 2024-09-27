Пятница, 27 сентября, 2024

В Рязани состоялся торжественный вечер, посвященный физиологу И.П. Павлову

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

В Рязанском театре юного зрителя состоялся праздничный вечер, посвященный 175-летнему юбилею со дня рождения академика Ивана Павлова и 120-летию получения им Нобелевской премии.

В рамках Года семьи зрителям была представлена литературно-музыкальная программа, освещающая личную жизнь физиолога и его брак с Серафимой Карчевской. Основой театральной постановки стали воспоминания и мемуары.

Литературно-музыкальные композиции, театральные зарисовки зрителям представили артисты театра «Переход», камерного ансамбля «Солисты Рязани», Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова, ведущие детские коллективы города Рязани.

В числе присутствующих на мероприятии были заместитель председателя правительства области Артем Никитин, министр культуры Елена Васильева, директор мемориального музея-усадьбы академика Ивана Павлова Наталья Загрина заместитель председателя городской думы Анна Иванова.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Audi влетела в фуру на большой скорости, водитель погиб

Павел Воля рассказал подробности о свадьбе Харламова

В Рязани тренеры новой «Фабрики процессов» получили сертификацию

МЧС предупредило рязанцев о потенциально опасной погоде

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в ЦФО и Рязанской области

Рязанцам, получившим травмы на производстве, вручили автомобили Lada Granta

Погибшего у ЦПКиО водителя пытались достать из горящей машины очевидцы

В Рязани установили скульптуру утиного семейства

Названы суммы, за которые люди различных профессий готовы работать в школе

Сектовед Дворкин провел встречи в Рязани и Скопине

Продюсер рассказал, кто ещё из звёзд, кроме Shaman, находится на грани развода

Велосипедистка получила серьёзные травмы во время ДТП в Рязани