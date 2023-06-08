В четверг, 8 июня, в Рязани состоялось заседание Регионального политсовета партии «Единая Россия».

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с предвыборной кампанией 2023 года. По словам губернатора Павла Малкова, в сентябре состоятся выборы в Рязанскую городскую Думу, около 170 кампаний в 20 муниципальных округах, а также довыборы в областную Думу по избирательному округу № 10. Отбор кандидатов от партии «Единая Россия» проводится на основе предварительного голосования. В Рязани оно уже завершено, в районах — продолжается. По словам губернатора, это дает возможность избирателям определить наиболее перспективных претендентов. Он обратил особое внимание, что в этом году в их числе много волонтеров и участников СВО.

«Такой результат предварительного голосования — признание обществом значимости их миссии. Рязанцы в полной мере осознают сложность текущей ситуации. Для жителей региона патриотизм, необходимость защиты Отечества — не просто фигура речи. Это — жизненные принципы. За последние месяцы число желающих пойти на военную службу по контракту выросло втрое, — сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что правительство области и партия «Единая Россия» обязательно продолжит поддержку участников СВО и их семей. В работе в этом направлении хорошо зарекомендовали себя и общественные институты. По словам Павла Малкова, партийный Штаб общественной поддержки сегодня является реальной площадкой для постоянного диалога с людьми. Кроме того, на всестороннюю помощь воинам и их близким направлена деятельность региональных отделений фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

По инициативе «Единой России» в области совместно с РязГМУ организованы для всех желающих Курсы сестринского дела, выпускники которых добровольно отправляются помогать в госпитали и больницы Донбасса. А в Рязанской области полноценным местом для реабилитации бойцов стал оснащенный современным оборудованием МСРЦ «Сосновый бор», на базе которого уже прошли лечение около ста человек.

«Вся эта работа сегодня — для нас самая важная. И мелочей в ней нет. Рассчитываю, что все вы будете относиться к ней очень внимательно, — сказал Павел Малков, обращаясь к однопартийцам. — Рассчитываю, что выборы в Рязанской области пройдут в правовом поле, и в спокойной обстановке. А возникающие вопросы решатся оперативно и профессионально. Каждому из нас предстоит большая работа. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить решения. Вместе мы обязательно справимся со всеми задачами».

В ходе заседания речь шла о реализации партийных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, жителей Донбасса и Белгородской области. В частности, обсуждались вопросы формирования и отправки гуманитарных конвоев, организации работы медиков-волонтеров, а также добровольцев из числа выпускников Курсов сестринского дела в больницах ДНР и ЛНР.