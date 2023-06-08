В четверг, 8 июня, в Рязани состоялось заседание Регионального политсовета партии «Единая Россия».
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с предвыборной кампанией 2023 года. По словам губернатора Павла Малкова, в сентябре состоятся выборы в Рязанскую городскую Думу, около 170 кампаний в 20 муниципальных округах, а также довыборы в областную Думу по избирательному округу № 10. Отбор кандидатов от партии «Единая Россия» проводится на основе предварительного голосования. В Рязани оно уже завершено, в районах — продолжается. По словам губернатора, это дает возможность избирателям определить наиболее перспективных претендентов. Он обратил особое внимание, что в этом году в их числе много волонтеров и участников СВО.
Губернатор подчеркнул, что правительство области и партия «Единая Россия» обязательно продолжит поддержку участников СВО и их семей. В работе в этом направлении хорошо зарекомендовали себя и общественные институты. По словам Павла Малкова, партийный Штаб общественной поддержки сегодня является реальной площадкой для постоянного диалога с людьми. Кроме того, на всестороннюю помощь воинам и их близким направлена деятельность региональных отделений фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.
По инициативе «Единой России» в области совместно с РязГМУ организованы для всех желающих Курсы сестринского дела, выпускники которых добровольно отправляются помогать в госпитали и больницы Донбасса. А в Рязанской области полноценным местом для реабилитации бойцов стал оснащенный современным оборудованием МСРЦ «Сосновый бор», на базе которого уже прошли лечение около ста человек.
В ходе заседания речь шла о реализации партийных проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, жителей Донбасса и Белгородской области. В частности, обсуждались вопросы формирования и отправки гуманитарных конвоев, организации работы медиков-волонтеров, а также добровольцев из числа выпускников Курсов сестринского дела в больницах ДНР и ЛНР.