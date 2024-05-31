В Рязани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню библиотек

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая. Этот день по праву считается профессиональным праздником российских библиотекарей, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В торжественном мероприятии, посвященном общероссийскому Дню библиотек, приняли участие министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, и. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева, заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалёва, руководители и сотрудники государственных и муниципальных библиотек региона.

В рамках праздничного мероприятия состоялось чествование коллективов библиотек Рязанской области, ставших в 2023 году победителями конкурса национального проекта «Культура» по созданию библиотек нового поколения. Работникам государственных и муниципальных библиотек региона вручены высокие награды, в том числе премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой в сфере библиотечного дела, также состоялась церемония награждения победителей и участников областного конкурса «Я — библиотекарь».

Все, кто в этот день посетил Рязанскую областную универсальную научную библиотеку имени Горького, смогли познакомиться с историей библиотеки, выставочными проектами и новинками книжной литературы.