В Рязани состоялась приемка трех дорог после ремонта

В пятницу, 15 июля, прошла приемка дорог, где в текущем году был проведен капитальный ремонт «картами». В состав комиссии вошли представители управления и Дирекции благоустройства, депутатского корпуса, подрядной организации и общественности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Так, на автодороге по улице 1-й Прудной было уложено новое дорожное полотно и произведено устройство щебеночного основания.

Кроме того, состоялась приемка участков автомобильных дорог по улицам Электрозаводская от дома № 52 до дома № 5 по улице Циолковского, общей площадью 450 метров, и Радиозаводской, протяженностью 1500 метров, где было заменено асфальтобетонное покрытие.

Специалисты ответили гражданам на интересующие вопросы, касающиеся процедуры ремонта и гарантийных обязательств. Также комиссией было отмечено хорошее качество выполненного ремонта.