В Рязани собираются сделать пристройку к Детской школе искусств № 4

В пятницу, 27 января, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан, на котором были рассмотрены волнующие жителей вопросы.

Мэр обсудила с заявителями, проживающими на ул. Окской, ситуацию с подключением к централизованной канализации. В 2022 году часть жилых домов были подключены. На следующей неделе планируется провести встречу заявителей с руководством «Водоканала», чтобы детально рассмотреть вопрос.

По словам специалистов, проблема по отведению ливневых стоков с ул. Окской будет решаться в несколько этапов. Сейчас документация по проектированию ливневой канализации на участке вдоль домов заявителей по ул. Окской находится на экспертизе, как только управление благоустройства получит положительное заключение, можно будет переходить к следующему этапу. Также разработана проектная документация на строительство ливневой канализации вдоль Муромского шоссе.

В ходе личного приема жители Московского района обратились с просьбой о реконструкции Детской школы искусств № 4 и увеличении ее площади. Как отметила Елена Сорокина, одним из возможных вариантов решения является возведение пристройки к школе. Уже в этом году начнется предпроектная работа, чтобы к 2024 году представить готовый проект с экспертизой на реконструкцию здания школы.