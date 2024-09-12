В Рязани собираются расширить дорогу на улице Каширина

Губернатор Павел Малков посетил объекты благоустройства, которые войдут в состав большого пешеходного маршрута «Рязань пешеходная». Он также обсудил планы дальнейших работ на центральных улицах города.

Малков осмотрел улицы Павлова, Семинарскую и Каширина. Глава региона отметил, что в городе появляются пешеходные улицы, которые объединяют знаковые места. При проектировании этих пространств учитывается необходимость создания условий для интересной и насыщенной жизни.

Губернатор особое внимание обратил на дороги. Например, участок улицы Каширина нужно расширить для автомобилей, но при этом сохранить пространство для пешеходов.

На каждой точке возникали дополнительные вопросы, связанные с техническими нюансами. Например, обсуждались вопросы санации труб, ремонта фасадов, согласования схем движения. По каждому вопросу были предложены варианты решения.

Жители микрорайона Бутырки обратили внимание губернатора на проблемы в организации дорожного движения, которые приводят к автомобильным пробкам. Павел Малков поручил администрации города совместно с ГИБДД проработать этот вопрос.