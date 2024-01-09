Вторник, 9 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани собирают подписи в поддержку Владимира Путина

7info
spot_img

Подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина продолжают собирать в Рязани.

Выразить поддержку действующему главе государства рязанцы могут в нескольких точках, часть из которых расположена в торговых центрах.

Владимир Путин идёт на выборы президента России в качестве самовыдвиженца. По закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку. Уже сейчас их намного больше.

Поддержать Путина все желающие могут до 25 января включительно.

Президента жители России выберут 15-17 марта. На данный момент этап выдвижения преодолели 11 кандидатов. Кроме Владимира Путина в списке значатся Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), самовыдвиженцы Андрей Богданов и Анатолий Баташов, Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и другие кандидаты.

В Рязани собирают подписи в поддержку Владимира Путина

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах