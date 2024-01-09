В Рязани собирают подписи в поддержку Владимира Путина

Подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина продолжают собирать в Рязани.

Выразить поддержку действующему главе государства рязанцы могут в нескольких точках, часть из которых расположена в торговых центрах.

Владимир Путин идёт на выборы президента России в качестве самовыдвиженца. По закону ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку. Уже сейчас их намного больше.

Поддержать Путина все желающие могут до 25 января включительно.

Президента жители России выберут 15-17 марта. На данный момент этап выдвижения преодолели 11 кандидатов. Кроме Владимира Путина в списке значатся Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), самовыдвиженцы Андрей Богданов и Анатолий Баташов, Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и другие кандидаты.