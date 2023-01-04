В Рязани следователи ищут пострадавших от действий подозреваемого в педофилии

В Рязани следователями устанавливаются потерпевшие от преступных действий Ибодова Фарруха Бустона угли. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Мужчину задержали после появления сообщения в соцсети о том, что он приставал к 16-летней девушке прямо в маршрутке. Ибодову 25 лет, он привлекается к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Следователи просят сообщить о возможных противоправных действиях задержанного, гарантируя источнику конфиденциальность.

Телефон для связи: 8-910-906-11-41.