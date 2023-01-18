В Рязани скончалась 100-летняя ветеран ВОВ Евдокия Петровна Бурда

В Рязани в возрасте 100 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Петровна Бурда. Некролог опубликовала 18 января газета «Рязанские ведомости».

Евдокия Петровна — уроженка села Канино Сапожковского района. На фронт попала после окончания школы, была связисткой.

После войны Бурда сопровождала мужа-офицера по местам службы, работала телефонисткой на шахте. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны.

20 апреля 2022 года Евдокия Петровна отметила 100-летие. Тогда её лично поздравила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.