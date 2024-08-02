Пятница, 2 августа, 2024

В Рязани с размахом отметили День ВДВ показательными выступлениями десантников

Автор: 7info7

Опубликовано

2 августа Рязань, по праву носящая звание «столицы ВДВ», торжественно отметила 94-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В мероприятиях, посвященных Дню ВДВ, приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Рязанской области Павел Малков.

На стадионе «Спартак» состоялся военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ». Гости увидели показательные выступления по рукопашному бою, прыжки с парашютом, эпизод захвата объекта условного противника. Также была представлена выставка вооружения и военной техники.

Денис Мантуров и Павел Малков поздравили десантников с праздником, отметив их мужество, профессионализм и самоотверженность, проявленные как в ходе специальной военной операции, так и при выполнении других боевых задач. Участники мероприятий почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Под Рязанью трупы кошек разложили, «как на витрине»

Председатель Железнодорожного райсуда Наталья Соколова ушла в отставку

В Новомичуринске установили памятник погибшим участникам спецоперации

Появилась афиша празднования Дня города в Рязани

Ветер повалил водонапорную башню в Скопинском районе

Сенатора от Тульской области Савельева задержали за причастность к убийству

Фальшивых денег в Рязанской области стало меньше — Центробанк

Стоун и Сысоева обвинили Квитатиани в симпатии к соперникам в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

ФКУ «Поволжуправтодор» досрочно завершил ремонт на участке Р-132 в Рязанской области

На Старой Рязани нашли останки богатой женщины

Фонд «Защитники Отечества» рассказал о ветеране СВО, просящем милостыню в Рязани

Вассерман назвал ключевую проблему Украины