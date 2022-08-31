В Рязани с поличным задержали двух наркодельцов

Двум рязанцам грозит до 20 лет заключения за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

В Семчино сотрудники ППСП УМВД по Рязанской области остановили двух подозрительных прохожих, которые, заметив полицейских, мужчины попытались скрыться.

На вопросы патрульных подозреваемые отвечали сбивчиво и очень волновались. У одного из мужчины сотрудники полиции нашли больше 20 свёртков из красной изоленты, похожих на самодельные контейнеры для сбыта наркотиков.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков, прибывшие на место, установили причастность 30-летнего и 28-летнего рязанцев к незаконной торговли «синтетикой» через интернет и тайники-закладки.

Экспертиза показала, что в контейнерах было около 10 граммов запрещённых веществ, приготовленных к сбыту.

Полицейские задержали злоумышленников и возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, – сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.