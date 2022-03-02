В Рязани руководитель и преподаватель колледжа задержаны за массовые взятки

Директору одного из колледжей Рязани и ее супругу предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия, в крупном размере (п.п. «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
По версии следствия, за 2021 год обвиняемые лично или через посредников получили более миллиона рублей за выдачу диплома об окончании колледжа без учёбы, либо за оценки за экзамены и практику. Всего выявлено 18 случаев подкупа со стороны студентов и их родственников из Рязанской, Московской областей, других регионов России.
Супруги задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уголовные дела заведут и на граждан, дававши взятки.
По данным пресс-службы УМВД, задержаны 31-летняя и 36-летний рязанцы — один из руководителей образовательного учреждения и преподаватель.
В посредничестве подозреваются двое рязанок в возрасте 28 и 37 лет. Также известно, что коммерческое учреждение образования работало по юридическому профилю.