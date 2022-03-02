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Среда, 2 марта, 2022

В Рязани руководитель и преподаватель колледжа задержаны за массовые взятки

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В Рязани руководитель и преподаватель колледжа задержаны за массовые взятки

7info

Директору одного из колледжей Рязани и ее супругу предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия, в крупном размере (п.п. «а», «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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По версии следствия, за 2021 год обвиняемые лично или через посредников получили более миллиона рублей за выдачу диплома об окончании колледжа без учёбы, либо за оценки за экзамены и практику. Всего выявлено 18 случаев подкупа со стороны студентов и их родственников из Рязанской, Московской областей, других регионов России.

Супруги задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уголовные дела заведут и на граждан, дававши взятки.

По данным пресс-службы УМВД, задержаны 31-летняя и 36-летний рязанцы — один из руководителей образовательного учреждения и преподаватель.

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В посредничестве подозреваются двое рязанок в возрасте 28 и 37 лет. Также известно, что коммерческое учреждение образования работало по юридическому профилю.

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