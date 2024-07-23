В Рязани росгвардейцы скрутили мужчину в военной форме

На Почтовой в Рязани вечером 22 июля Росгвардия скрутила мужчину в военной форме. Видео задержания появилось в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

РЗН.инфо со ссылкой на информацию от очевидцев пишет, что мужчина приставал к девушкам в кафе. Сотрудники заведения вызвали на место Росгвардию. При задержании мужчина ударил одного из росгвардейцев. Очевидцы сообщили, что задержанному 26 лет.

В Росгвардии инцидент прокомментировали следующим образом:

«В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который нарушал общественный порядок. Росгвардейцы оперативно выехали на место и пресекли противоправные действия гражданина».

Мужчину передали сотрудникам полиции.

