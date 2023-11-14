В Рязани ректора вуза подозревают в получении взяток от студентов

Ректора одного из вузов Рязани подозревают в получении взяток от студентов.

С февраля по июнь 2023 года подозреваемый получил о трех студентов более 150 тысяч рублей. Деньги были взяткой за прохождение контроля успеваемости, сдачу экзаменов, зачетов и курсовых работ без фактического обучения.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбуждены уголовные дела о получении коммерческого подкупа (п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ).

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств и выявление других эпизодов незаконной деятельности, сообщает ведомство.