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Четверг, 12 мая, 2022

В Рязани разыскивают 42-летнего Геннадия Русанова

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В Рязани разыскивают 42-летнего Геннадия Русанова

Александр Ильин
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области

В Рязани пропал 42-летний Геннадий Осипович Русанов, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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Местонахождение мужчины неизвестно с 1 мая 2022 года.

При себе у пропавшего находилась чёрная дорожная сумка.

В Рязани разыскивают 42-летнего Геннадия Русанова

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