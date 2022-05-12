В Рязани разыскивают 42-летнего Геннадия Русанова

В Рязани пропал 42-летний Геннадий Осипович Русанов, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
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Местонахождение мужчины неизвестно с 1 мая 2022 года.
При себе у пропавшего находилась чёрная дорожная сумка.
В Рязани пропал 42-летний Геннадий Осипович Русанов, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 1 мая 2022 года.
При себе у пропавшего находилась чёрная дорожная сумка.
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