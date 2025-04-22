В Рязани расширят методы лечения недержания мочи

В ГКБ №11 планируют расширить спектр методик лечения недержания мочи и увеличить объем оказываемой помощи для пациентов с гиперактивностью детрузора — это мышца, изгоняющая мочу из мочевого пузыря. В частности, речь идет об уколах ботулотоксина в мочевой пузырь. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

В Городской клинической больнице №11 динамично развивается направление нейроурологии. Лечебное учреждение, на сегодняшний день, единственное в регионе, реализующее данное направление. На базе больницы работает кабинет комплексных уродинамических исследований.

Лечение идиопатической гиперактивности мочевого пузыря инъекциями может избавить пациента от проблемы и значительно улучшить качество жизни человека.

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Главный врач ГКБ №11 Роман Васин и врач-уролог кабинета комплексных уродинамических исследований ГКБ №11 Марина Немчинова прошли обучение в экспертном центре по нейроурологии в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ).

Федеральные коллеги провели обучающий семинар-практикум «Техника проведения ботулинического токсина типа А при нейрогенной гиперактивности детрузора». Участники семинара приняли участие в операциях – внутридетрузорные инъекции ботулотоксина типа А.