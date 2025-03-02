В Рязани работник автомойки угнал автомобиль клиента. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская полиция».

Рязанец 48 лет перед работой пригнал автомобиль «Пежо» на автомойку, чтобы забрать ее после работы уже вымытую. Но машины на месте не оказалось.

Выяснилось, что 26-летний рязанец, один из работников автомойки, который должен был помыть «Пежо», угнал машину и уехал на ней в сторону Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину на трассе. Злоумышленника задержали. Автомобиль вернули законному владельцу.

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Полицейские установили, что работник автомойки, закончив мыть машину, решил прокатиться на ней. Зная время возвращения хозяина, он планировал вернуть автомобиль на место, но полицейские нарушили его планы. У злоумышленника не было прав на управление транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до 5 лет лишения свободы.