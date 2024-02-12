В Рязани прозвучат мелодии из «Гарри Поттера». 7info разыгрывает билеты

Симфонические саундтреки из кинофильма «Гарри Поттер» (6+) в исполнении камерного оркестра «Sonorus» прозвучат в Рязани 23 февраля. Вы можете попытать удачу в розыгрыше пригласительных на мероприятие, конкурс 7info проводит в своей официальной группе ВКонтакте.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Миллионы людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

«Sonorus» — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Попытать удачу и принять участие в розыгрыше билетов может каждый! Конкурс доступен по ссылке. Также вы можете ещё успеть купить билеты на большое музыкальное событие, их осталось совсем немного, поэтому стоит поторопиться. Купить их можно здесь.

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