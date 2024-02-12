Понедельник, 12 февраля, 2024
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани прозвучат мелодии из «Гарри Поттера». 7info разыгрывает билеты

7info7
spot_img

Симфонические саундтреки из кинофильма «Гарри Поттер» (6+) в исполнении камерного оркестра «Sonorus» прозвучат в Рязани 23 февраля. Вы можете попытать удачу в розыгрыше пригласительных на мероприятие, конкурс 7info проводит в своей официальной группе ВКонтакте.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Миллионы людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру.

«Sonorus» — это не просто заклинание. Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

Попытать удачу и принять участие в розыгрыше билетов может каждый! Конкурс доступен по ссылке. Также вы можете ещё успеть купить билеты на большое музыкальное событие, их осталось совсем немного, поэтому стоит поторопиться. Купить их можно здесь.

Реклама: erid 2VtzquvRW9n

ИП Сечко Алексей Михайлович, ИНН 783940295246

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанцы рискуют лишиться Telegram-аккаунтов

Новости Рязани
В сообщениях говорится о «проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей»

Три человека пострадали в результате ДТП в Ряжске

Новости Рязани
Травмы различной тяжести получили водитель и 37-летняя пассажирка ВАЗ-21154 и 54-летняя пассажирка «Гранты». Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Рязанский драмтеатр готовит премьеру спектакля «Час тишины»

Культура
В спектакле заняты: Анастасия Бурмистрова, Полина Бабаева, Роман Горбачев, Игорь Гордеев, Анна Демочкина

Пенсионер погиб, пытаясь сделать прорубь для уток

Новости мира
По данным СМИ, инцидент произошёл в субботу, 10 февраля в Орехово-зуевском городском округе.

Ночью в Рязани работала спецтехника

Новости Рязани
Во всех районах города работали комбинированные дорожные машины.