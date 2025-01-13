В Рязани проводят операции по удалению аденоидов 2 и 3 степени у детей

Врачи городской клинической больницы №11 начали практиковать шейверную аденотомию — операцию по удалению аденоидов 2 и 3 степени у детей. Об этом сообщает медучреждение на своей странице ВКонтакте.

Шейверная аденотомия позволяет с высокой точностью удалить поврежденные участки ткани на определенную глубину. Операция проводится под наркозом под контролем современной эндоскопической аппаратуры, благодаря которой у врача есть полный обзор выполняемых манипуляций.

«Шейвер — сложный инструмент, который представляет собой консоль с рукояткой, на неё крепится мини-фреза, вращающаяся со скоростью 5–7 тысяч оборотов в минуту. Контроль эндоскопом делает возможным полностью визуализировать операционное поле и тщательно удалить из носоглотки лимфоидную ткань. Это позволяет в несколько раз сократить вероятность наступления рецидива, не нанося лишней операционной травмы окружающим тканям», — рассказал Никита Кирсанов, врач-оториноларинголог ЛОР-отделения ГКБ N°11, главный внештатный детский ЛОР регионального Минздрава.

Благодаря миниатюрным размерам шейвер может проникнуть практически во все отделы носа, избегая анатомически опасных участков. Во время операции ребенок не чувствует боли и страха, что позволяет избежать психологической травмы.

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По результатам операции у пациента улучшается носовое дыхание, обеспечивается устранение храпа и задержек дыхания во сне, исправление у ребенка неправильного прикуса, причиной которого стало дыхание через рот из-за нарушения носового дыхания.