В Рязани проверили строительство детской площадки на Черновицкой

В рамках мониторинга выполнения проектов местных инициатив состоялся осмотр детской площадки, расположенной по адресу улица Черновицкая, дом 25, корпус 2. На встрече присутствовали жители, представители местного депутатского корпуса и городской администрации Рязани.

На данный момент подрядчик завершил выравнивание территории, а также уложил асфальт под травмобезопасное покрытие и подходы к площадке. В ближайшее время начнется установка игрового оборудования и скамеек.

Проект осуществляется в рамках областной программы, направленной на поддержку местных инициатив.