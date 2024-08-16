Пятница, 16 августа, 2024

В Рязани проверили строительство детской площадки на Черновицкой

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В рамках мониторинга выполнения проектов местных инициатив состоялся осмотр детской площадки, расположенной по адресу улица Черновицкая, дом 25, корпус 2. На встрече присутствовали жители, представители местного депутатского корпуса и городской администрации Рязани.

На данный момент подрядчик завершил выравнивание территории, а также уложил асфальт под травмобезопасное покрытие и подходы к площадке. В ближайшее время начнется установка игрового оборудования и скамеек.

Проект осуществляется в рамках областной программы, направленной на поддержку местных инициатив.

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