В Рязани проверили содержание придомовых территорий

Государственная жилищная инспекция Рязанской области провела рейды, в ходе которых проверила содержание придомовых территорий многоквартирных домов в городе Рязани. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проверки проводились по заявлениям жильцов. Инспекторы обратили внимание на соблюдение муниципальных правил благоустройства, особенно на окос территории, состояние контейнерных площадок, вывоз ТБО и крупного строительного мусора, своевременную уборку домовладений.

В результате проверок были выявлены нарушения по 9 адресам. Нарушения были зафиксированы в домах, находящихся в управлении: ООО «РСУ №2», ООО «Рязанские Рассветы», ООО «Домсервис», ТСЖ «Интернациональное», ООО «Молодежный». Организациям, допустившим факты ненадлежащей уборки территорий, были выданы предостережения о необходимости устранения замечаний.