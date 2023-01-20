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В Рязани провели новое обследование дома на улице Пушкина, в котором взорвался газ

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В пятницу, 20 января, профильные специалисты вновь обследовали дом № 47 по улице Пушкина в Рязани, в котором в декабре прошлого года взорвался газ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

— Для определения характера повреждений недвижимого имущества, расчета стоимости восстановительного ремонта и пригодности дома к дальнейшей эксплуатации назначена строительно-техническая судебная экспертиза, — говорится в сообщении.

18 января после жалобы местного жителя доклад о состоянии расследования уголовного дела, возбуждённого после ЧП с двумя пострадавшими, запросил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее чиновники решили не признавать дом аварийным и провести восстановительные работы. На этом рязанец пожаловался Бастрыкину.

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