В Рязани провели новое обследование дома на улице Пушкина, в котором взорвался газ

В пятницу, 20 января, профильные специалисты вновь обследовали дом № 47 по улице Пушкина в Рязани, в котором в декабре прошлого года взорвался газ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
18 января после жалобы местного жителя доклад о состоянии расследования уголовного дела, возбуждённого после ЧП с двумя пострадавшими, запросил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ранее чиновники решили не признавать дом аварийным и провести восстановительные работы. На этом рязанец пожаловался Бастрыкину.
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