Бастрыкин запросил доклад о частичном обрушении дома в Рязани

Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу о частичном разрушении многоквартирного дома в г. Рязани, произошедшем в декабре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К главе СК России обратился житель города Рязани. 9 декабря прошлого года произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома 1957 года постройки, где он является собственником одной из квартир. В строении деревянные перекрытия пола, потолков и стен, а после вышеуказанных событий появились трещины и в уцелевшей его части. Несмотря на отсутствие заключения экспертов и имеющиеся нарушения, жильцам чиновники сообщили, что признавать дом аварийным не собираются и в здании будут проведены восстановительные работы. Заявитель опасается, что это создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

По поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина ранее в СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах по уголовному делу, а также об окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.