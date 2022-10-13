В Рязани провели экологический конкурс «Чистые пруды»

11 октября в Детско-юношеском центре народных промыслов «Рязанский оберег» состоялся экологический конкурс «Чистые пруды».

Каждый год мероприятие проходит по муниципальной программе «Охрана окружающей среды в городе Рязани». Участвовали в конкурсе 5 команд из школ №№59, 63, 72, 75 и Центра «Рязанский оберег».

Каждая команда представила речёвку, девиз и плакаты по проблеме загрязнения водоёмов.

Состоялось традиционное мероприятие Центра – «Приказы от министра природопользования». Ребята единодушно поддержали решение об усилении работы по сбору мусора и посадке деревьев возле водоёмов.

Прошли и познавательные викторины. Школьники поразили членов жюри и зрителей своей проницательностью, креативностью и убедительностью.

Каждая команда получила призы и дипломы управления образования и молодёжной политики рязанской мэрии.

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