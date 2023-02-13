В Рязани проведут благотворительный телемарафон «Всё для победы»

Они сменили тепло и тишину квартир на окопы и грохот канонады. Они защищают Родину с оружием в руках. Сегодня каждый из них нуждается в нашей поддержке. Правительство Рязанской области, региональное отделение общероссийского Народного фронта и канал ТКР объявляют о проведении благотворительного телемарафона «Всё для победы» в помощь участникам специальной военной операции и мирным жителям Донбасса.

В течение девяти часов 15 февраля в студию телеканала будут приходить люди, которые восприняли трагедию Донбасса как свою собственную. Они отдают силы, средства и время для того, чтобы нашим воинам было легче исполнять свою миссию, чтобы они чувствовали, что они не одни – с ними вся Россия, и она готова им помогать.

Марафон стартует в 10.00. Принять участие в сборе средств можно с помощью QR-кода, который вы видите на фотографии. Наведите на него камеру мобильного телефона, и вы окажетесь на странице, где можно сделать пожертвование