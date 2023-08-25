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В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов

7info

В четверг, 24 августа, в Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов.

Основной площадкой многочисленных мероприятий Форума стала сцена на Лыбедском бульваре у цирка. Торжественное открытие началось с выступления ансамбля барабанщиков «Акцент», затем на площадке появились флаги городов-участников.

К рязанцам и гостям фестиваля обратился губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, Форум древних городов является большим событием для Рязани и всего региона, всегда проходит ярко, зрелищно. Основная его задача — объединить людей.

— Рад, что у нас так много единомышленников. В этом году в Форуме участвуют 70 городов из 14 стран мира. Разные страны, разные континенты, но все мы едины в одном — в стремлении укреплять нашу дружбу и наше сотрудничество, — сказал Павел Малков.

После выступления главы региона композицию о Рязани исполнил Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е.Попова.

Главным событием вечера стало выступление Государственного академического ансамбля танца Республики Беларусь. Рязанцы смогли насладиться зажигательными народными танцами, услышать песни на белорусском языке, великолепную музыку в исполнении белорусских музыкантов.

Форум продолжится до 26 августа. Самая полная и оперативная информация о событиях в специальном разделе Форум древних городов в Рязани на сайте 7info.

В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов
В Рязани прошло торжественное открытие Форума древних городов

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