В Рязани прошло мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества

В Рязанском медуниверситете, который стал областной площадкой праздника, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. От имени губернатора Павла Малкова студентов приветствовал вице-губернатор Артем Бранов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В торжественном мероприятии приняли участие министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководители и студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования.

От имени Павла Малкова с Днём российского студенчества всех поздравил Артём Бранов. Он отметил, что Рязанская область и страна в целом нуждаются в молодых специалистах самых разных отраслей.

«Губернатор огромное внимание уделяет здравоохранению, поэтому мы ждем студентов-медиков, нам нужны строители, представители ИТ-технологий, дизайнеры, потому что город меняется. Идет большая работа по обновлению всех сфер. Нам нужны молодые профессионалы», — подчеркнул вице-губернатор.

В ходе церемонии знаком губернатора Рязанской области «За усердие» были отмечены студенты рязанских вузов. Традиционно праздничные мероприятия продолжились зимними студенческими соревнованиями, направленными на популяризацию национальных русских традиций, пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха. По итогам конкурсных испытаний лучшими стали студенты Рязанского технологического колледжа. Команда-победитель получила в награду переходящий Кубок.