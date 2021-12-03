В Рязани прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву

3 декабря на Скорбященском мемориале и на площади Победы прошли памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой и Дню Неизвестного солдата.

Возложили цветы к Вечному Огню губернатор Рязанской области Николай Любимов, депутат Госдумы Дмитрий Хубезов, глава Рязани Юлия Рокотянская, заммэра Рязани Алексей Пустовалов, руководители региональных ведомств, депутаты, представители общественных организаций.

Память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, участники мероприятий почтили минутой молчания. Затем последовал троекратный оружейный залп.

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Отметим, что Битва за Москву стала одни из решающих событий войны. Победа в ней позволила советским войскам отбросить врага на 200 км от столицы, лишила его стратегической инициативы и разрушила планы по захвату главного города страны.

Контрнаступление под Москвой началось с рязанской земли. Наш город стал центром снабжения, отправляя необходимые ресурсы на фронт, принимая раненых и эвакуированных в своих госпиталях.