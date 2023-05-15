В Рязани прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Павла Малкова

15 мая глава Рязанской области Павел Малков обсудил вопросы развития физкультуры и спорта в регионе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Министр прибыл в Рязань с рабочей поездкой. Во встрече участвовал министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.
Обсудили выполнение федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализацию значимых отраслевых проектов, создание современной спортивной инфраструктуры, поддержку профессионального и массового спорта.
Глава региона поблагодарил министра спорта России за внимание к Рязанской области.
В Рязанской области, по словам Павла Малкова, активно используют все возможности для системного развития спорта. Кроме федеральной поддержки из резервного фонда области выделяются дополнительные средства, идёт серьёзная работа над привлечением инвестиций в эту сферу. Некоторые объекты создаются за счёт механизмов государственно-частного партнёрства.
Губернатор отметил, что спорт в регионе очень популярен и активно развивается. Каждый год число рязанцев, занимающихся физкультурой, растёт. Развивается и профессиональный спорт. Сейчас, по словам Павла Малкова, дорабатываются механизмы управления процессами, выстраивается вертикально-интегрированная структура в отдельных направлениях, что позволит повысить эффективность работы всей системы. Также глава Рязанской области коротко рассказал министру спорта РФ о ходе строительства ключевых объектов, основных спортивных успехах региона и планах развития.
Олег Матыцин отметил большое внимание к развитию спорта в Рязанской области и поблагодарил за активную позицию губернатора в этом вопросе.
Совместные усилия правительства Рязанской области и Министерства спорта РФ позволяют успешно реализовывать поставленные задачи, – подчеркнул министр. Олег Матыцин также положительно оценил работу региона с инвесторами, которые вкладывают в развитие рязанского спорта.