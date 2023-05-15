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В Рязани прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Павла Малкова

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

15 мая глава Рязанской области Павел Малков обсудил вопросы развития физкультуры и спорта в регионе с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Министр прибыл в Рязань с рабочей поездкой. Во встрече участвовал министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Обсудили выполнение федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализацию значимых отраслевых проектов, создание современной спортивной инфраструктуры, поддержку профессионального и массового спорта.

Глава региона поблагодарил министра спорта России за внимание к Рязанской области.

Павел Малков: «Многие объекты, которые строятся в Рязанской области при поддержке федерального центра, вы держите на контроле. Некоторые уже ввели в эксплуатацию, ряд других будут закончены в ближайшее время. В целом у нас большие планы по развитию спорта и инфраструктуры, необходимой людям»

В Рязанской области, по словам Павла Малкова, активно используют все возможности для системного развития спорта. Кроме федеральной поддержки из резервного фонда области выделяются дополнительные средства, идёт серьёзная работа над привлечением инвестиций в эту сферу. Некоторые объекты создаются за счёт механизмов государственно-частного партнёрства.

Павел Малков: «У нас нет ни одного вида спорта, где нет развития. Везде есть рост и новые достижения. Будем продолжать эту работу и рассчитываем на федеральную поддержку»

Губернатор отметил, что спорт в регионе очень популярен и активно развивается. Каждый год число рязанцев, занимающихся физкультурой, растёт. Развивается и профессиональный спорт. Сейчас, по словам Павла Малкова, дорабатываются механизмы управления процессами, выстраивается вертикально-интегрированная структура в отдельных направлениях, что позволит повысить эффективность работы всей системы. Также глава Рязанской области коротко рассказал министру спорта РФ о ходе строительства ключевых объектов, основных спортивных успехах региона и планах развития.

Олег Матыцин отметил большое внимание к развитию спорта в Рязанской области и поблагодарил за активную позицию губернатора в этом вопросе.

Олег Матыцин: «Практически все показатели, которые определены Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года, выполняются и даже перевыполняются. Это касается и строительства объектов, и вовлечения людей в спорт. Спорт сегодня – это не только медали, инфраструктура. Это ещё идеология, воспитание молодёжи в духе патриотизма, что сейчас важно как никогда»

Совместные усилия правительства Рязанской области и Министерства спорта РФ позволяют успешно реализовывать поставленные задачи, – подчеркнул министр. Олег Матыцин также положительно оценил работу региона с инвесторами, которые вкладывают в развитие рязанского спорта.

В Рязани прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Павла Малкова
В Рязани прошла встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Рязанской области Павла Малкова

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