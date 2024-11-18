В Рязани прошла приёмка дорог: две отремонтировали идеально, к трём возникли вопросы

18 ноября в Рязани состоялась приёмка пяти участков дорог. В комиссию вошли представители управления дорожного хозяйства и транспорта, депутаты, сотрудники подрядной организации и активисты.

По улице Крупской выполнены работы по ремонту проезжей части, частичному ремонту тротуара и понижению бортовых камней. На пешеходных переходах произведена замена автобусных павильонов, а также устройство дорожной разметки и знаков. Членами комиссии был выявлен ряд замечаний, которые подрядчику предстоит устранить в ближайшее время.

На участке дороги от проезда Шабулина до улицы 1-я Красная выполнены работы по ремонту проезжей части и тротуара. Также произведено устройство дорожной разметки, дорожных знаков, произведена замена автобусного павильона. Подрядчику вынесены замечания по устранению нарушений, среди которых уборка строительного мусора и выполнение работ по засыпке грунта в полном объеме.

При осмотре работ на проезде Шабулина от дома 8А до дома 10 выполнены работы по ремонту проезжей части. Замечаний комиссией не выявлено.

Также состоялась приёмка 1-го Почтового проезда. Здесь выполнен ремонт проезжей части, недостатков в работе также нет.

На улице Загородной отремонтировали проезжую часть и тротуар, устроена дорожная разметка и знаки, установлен новый автобусный павильон. Приемной комиссией выявлены незначительные нарушения, которые подрядчик обязуется устранить.