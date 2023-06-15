В Рязани прошла конференция «Новые проекты «Мармакс»

В рамках пресс-конференции «Новые проекты «Мармакс» девелопер анонсировал выход сразу 3 новых жилых комплексов: ЖК «Медный», «Резиденция Поляна» и ЖК OPEN, каждый из которых будет отличаться необычной концепций и современными технологиями.

Основатель компании, Юрий Юров, напомнил, что главной миссией компании было и остается не только создание современных и качественных проектов, но и комфортной среды, которая напрямую влияет на формирование сознания. Фокус компании сосредоточен на изменении города для его жителей – с точки зрения архитектуры, высоких стандартов проектирования и благоустройства.

Девелопер рассказал о новом загородном проекте, который планируется к строительству в этом году. Резиденция загородной жизни «Поляна» — коттеджный поселок, который будет возводиться в 7 км от города по Солотчинскому шоссе. Здесь можно будет приобрести индивидуальный дом, таунхаус или квартиру с несколькими вариантами планировок. Проект находится рядом с туристическими объектами, а также социальной и развлекательной инфраструктурой.

Помимо этого, уже стартовали продажи новой резиденции бизнес-класса «Медный», которая находится в центре Рязани и завершит облик квартала, застраиваемого «Мармакс». На территории проекта будет реализован двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут, а также в комплексе появится подземный паркинг в том числе с гостевыми местами. На первых этажах расположатся все необходимые бытовые сервисы, магазины и кофейни, также в проекте будет коворкинг, детская комната и фитнес-зал. Для выбора покупателей представлены функциональные планировочные решения, а также эксклюзивные варианты: пентхаусы с каминами и высокими потолками, квартиры с видом на Рязанский кремль, а также лоты с террасами.

Заключительным проектом, который был анонсирован для старта в этом году, стал жилой комплекс OPEN. Каждый дом будущего комплекса будет уникален, не выделяясь при этом из общей концепции. В центре квартала будет представлен абсолютно новый формат невысоких домов – урбан-виллы. Сам проект будет реализован в концепции «город в городе», благодаря чему включит в себя все для современного и комфортного проживания резидентов.

«Каждый из наших проектов рассматривается сразу в нескольких масштабах: градостроительном, чтобы комплекс вписался в существующую застройку, архитектурном, интерьерном и ландшафтом, благодаря чему удается полностью удовлетворить все запросы покупателей», — отмечает Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс». — «Факты успешности и востребованности своего продукта команда девелопера подтвердила и цифрами. По аналитическим данным, около 6-7 лет назад доля инвестиционных покупателей составляла 2%, сейчас же показатель увеличился до 10%. За период роста «Мармакс» стал сильным брендом, отражающим философию и единый подход к формированию продукта, а также игроком рынка, который действительно умеет создавать комфортную среду для жизни человека»

Спикеры пресс-конференции девелоперской компании «Мармакс»:

Основатель. Генеральный директор — Юров Юрий. Презентация проектов.

Менеджер по продукту – Анастасия Ильина. Продуктовые решения новых проектов.

Директор по маркетингу и PR – Константин Денисов. Как формируется продукт.

Руководитель отдела продаж – Анна Терехова. Инвестиционная привлекательность.