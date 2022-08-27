Суббота, 27 августа, 2022
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В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный форум древних городов «Нарядный мир».

В рамках деловой программы форума в формате делового завтрака состоялся телемост «Мировое кафе», который объединил руководителей учреждений культуры Рязанской области с зарубежными партнёрами из Беларуси, ЛНР, Армении, Узбекистана, ФРГ и Франции.

Руководители государственного музея-заповедника С.А.Есенина и Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина обсудили с коллегами из Калининграда и Берлина перспективы организации новых выставочных проектов.

Перед участниками «мирового кафе», которые собрались на рязанской стороне телемоста в уютном зале  Горьковской библиотеки, выступили артисты белорусского коллектива «Белые росы» и ансамбля «Акай» из Ижевска.

Рязанские библиотекари обсудили с коллегами из Армении, Беларуси и Узбекистана проект по созданию каталога автографов и инскриптов на книгах из личной библиотеки Ю.И.Суровцева, а также совместную работу с Луганской библиотекой над проектом « Молодёжная образовательная школа «Наука побеждать».

 Участники кафе наладили межкультурные связи с коллегами из Беларуси, Франции, а также поделились творческими проектами между Рязанским областным театром кукол  и Гродненским областным театром кукол (Беларусь).

В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
В Рязани прошёл телемост «Мировое кафе»
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