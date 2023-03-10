В Рязани прошёл семинар для родителей, испытывающих трудности при записи ребёнка в поликлинику

В феврале в Рязанской области запущена новая медицинская информационная система, которая позволяет пациентам дистанционно записаться на приём к врачу, даёт пользователю доступ к электронным медицинским документам и многое другое. Чтобы понимать весь спектр предлагаемых платформой услуг, в рязанском Центре общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий организованы разъяснительные встречи. Сегодня участниками семинара стали родители, которые испытывают трудности при записи ребёнка в детскую поликлинику.

Заместитель начальника управления по развитию систем здравоохранения Центра информационных технологий Ольга Лукьянова наглядно продемонстрировала участникам встречи, как записать на приём к врачу ребёнка через личный кабинет на портале Госуслуг, рассказала с какими техническими ошибками могут столкнуться жители и как их решить.

Вместе с представителями медицинских организаций участники семинара разобрали наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются рязанцы при дистанционной записи ребёнка к врачу.

— Анализ проблем, которые возникают при записи в поликлиники, показывает, что в более 70% случаев причины трудностей заключаются в неактуальных персональных данных, — отмечает главный врач городской детской поликлиники № 1 Светлана Якимушкина. — Персональные данные в вашем личном кабинете и персональные данные, которые находятся у нас, в электронных картах ваших детей, должны быть аналогичны. Когда вам на сайте Госуслуг пишут «ошибка», наиболее вероятно, что ваши персональные данные не совпадают, в таком случае система не идентифицирует человека.

На помощь приходят системные администраторы, которые работают во всех медицинских организациях Рязанской области с момента внедрения информационной системы. С графиком их работы можно ознакомиться на сайтах поликлиник.

О нюансах приёма в городской детской поликлинике № 7 рассказала заместитель главного врача по лечебной части Светлана Долбова. По её словам, если у ребёнка какая-то экстренная патология или он находится в льготной категории граждан, такие дети всегда принимаются в день обращения.

Татьяна Панкратова, заместитель главного врача по организационно-правовой работе Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий обратила внимание родителей на то, что теперь через Госуслуги можно вызвать врача на дом, это уменьшит количество звонков в поликлинику и время ожидания специалиста.

В ходе семинара представители медицинских организаций осветили десятки вопросов, получив ответы на которые рязанцы смогут без проблем записать детей на приём к врачу.

— Записью на Госуслугах я пользуюсь давно, с внедрением в Рязанской области информационной медицинской системы возникли сложности, связанные с тем, что у меня в профиле у ребёнка не указан СНИЛС, сегодня я исправлю эту ситуацию, надеюсь, что всё будет работать. Очень понравилась функция вызова врача на дом, к этой услуге я никогда не обращалась, теперь знаю про такую возможность, если что обязательно ею воспользуюсь. Эксперты великолепно, доступным языком всё объяснили, всё было понятно, — поделилась впечатлениями от семинара Юлия Кузнецова.