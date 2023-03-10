В Рязани прошёл семинар для родителей, испытывающих трудности при записи ребёнка в поликлинику

В феврале в Рязанской области запущена новая медицинская информационная система, которая позволяет пациентам дистанционно записаться на приём к врачу, даёт пользователю доступ к электронным медицинским документам и многое другое. Чтобы понимать весь спектр предлагаемых платформой услуг, в рязанском Центре общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий организованы разъяснительные встречи. Сегодня участниками семинара стали родители, которые испытывают трудности при записи ребёнка в детскую поликлинику.
Заместитель начальника управления по развитию систем здравоохранения Центра информационных технологий Ольга Лукьянова наглядно продемонстрировала участникам встречи, как записать на приём к врачу ребёнка через личный кабинет на портале Госуслуг, рассказала с какими техническими ошибками могут столкнуться жители и как их решить.
Вместе с представителями медицинских организаций участники семинара разобрали наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются рязанцы при дистанционной записи ребёнка к врачу.
На помощь приходят системные администраторы, которые работают во всех медицинских организациях Рязанской области с момента внедрения информационной системы. С графиком их работы можно ознакомиться на сайтах поликлиник.
О нюансах приёма в городской детской поликлинике № 7 рассказала заместитель главного врача по лечебной части Светлана Долбова. По её словам, если у ребёнка какая-то экстренная патология или он находится в льготной категории граждан, такие дети всегда принимаются в день обращения.
Татьяна Панкратова, заместитель главного врача по организационно-правовой работе Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий обратила внимание родителей на то, что теперь через Госуслуги можно вызвать врача на дом, это уменьшит количество звонков в поликлинику и время ожидания специалиста.
В ходе семинара представители медицинских организаций осветили десятки вопросов, получив ответы на которые рязанцы смогут без проблем записать детей на приём к врачу.
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