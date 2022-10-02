Воскресенье, 2 октября, 2022
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В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник

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Первый общегородской субботник в рамках осеннего месячника по благоустройству города прошёл в Рязани 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Участниками уборки стали сотрудники мэрии, муниципальных предприятия, жители Рязани.

Принимала участие в субботнике и глава городской администрации Елена Сорокина. Она вместе с другими рязанцами приводила в порядок территорию местной инициативы в поселке Недостоево «Читающий сквер».

Всего осенью собираются провести 5 общегородских субботников.

В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
В Рязани прошёл первый осенний общегородской субботник
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