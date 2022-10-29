В Рязани прошёл митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в ЦПКиО г. Рязани прошел митинг «Zа мир, Zа Россию, Zа Президента» в поддержку решения Президента РФ В. В. Путина о проведении специальной военной операции на Донбассе и Украине.

В митинге приняли участие представители трудовых коллективов предприятий и учреждений, общественных молодежных и ветеранских организаций, жители Рязани.

Перед собравшимися выступили член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Воронова, представители патриотических организаций, Общероссийского народного фронта, творческих союзов, жители Донбасса.

Участники митинга почтили минутой молчания память земляков, отдавших жизни на Донбассе, а также всех мирных жителей, погибших от рук неонацистов.

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