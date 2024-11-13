В Рязани прошёл межрегиональный слет юных волонтёров

В Рязани прошел межрегиональный слет «Развитие экологического и патриотического движения учащихся в современной школе», организованный при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), входящей в структуру НК «Роснефть». Мероприятие собрало школьников из Рязанской, Калужской и Ярославской областей — юных экологов, юнармейцев и инспекторов дорожного движения. За три дня участники смогли обменяться опытом, научиться новым навыкам и расширить свои знания о природоохранной и патриотической деятельности.

Первый день был посвящен мастер-классам: юные экологи из рязанской школы № 47 обучили сверстников основам высадки и ухода за деревьями, сортировке отходов и правильному обращению с мусором. Ребята из Калуги провели занятия по правилам дорожного движения и первой помощи для младших школьников, что помогло участникам освоить важные навыки безопасности.

Во второй день слета школьники отправились в Окский государственный природный биосферный заповедник, где приняли участие в акции «Очистим дом выхухоли от мусора». Рязанская область — основной резерват для русской выхухоли, занесенной в Красную книгу России, и сотрудники заповедника рассказали ребятам о работе по её охране. Также школьники посетили музей Природы, питомники для журавлей и зубров и научились изготавливать полезные предметы и игрушки из старой одежды.

Завершающий день программы прошел в рязанском мемориальном музее-усадьбе академика И. И. Павлова. Здесь участников познакомили с программой подготовки спасателей: школьники разгадывали загадки по пожарной безопасности, учились быстро надевать экипировку пожарного и проходить туристический маршрут, как это делают ориентировщики.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания поддерживает инициативы, направленные на экологическое воспитание и развитие патриотизма у молодежи, с 2011 года. За время сотрудничества с рязанской школой № 47 и её экологической организацией «Хозяин Мещеры» проведено более 160 мероприятий, посвященных охране природы и сохранению памяти о знаменитых земляках.