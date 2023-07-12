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В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры

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8 июля в Центральном парке культуры и отдыха Рязани впервые состоялся Фестиваль Русской Культуры, посвящённый Дню памяти Петра и Февронии. Об этом сообщили организаторы.

Организаторами мероприятия выступили: Центральный парк культуры и отдыха Рязани и Федерация традиционных видов спорта «Двуглавый орёл» (Москва) при участии министерства спорта Рязанской области, Федерации функционального многоборья Рязанской области, Рязанской автономной некоммерческой организации возрождения и укрепления ценностей славянских народов «Северный человек», компании «Yamaguchi» и выездного ресторана «ГрильЯжъ».

В 17:00 стартовал турнир по функциональному многоборью «Богатырские забавы» организованный федерацией многоборья и министерством спорта Рязанской области. В турнире приняли участие 18 спортсменов из Рязанской, Владимирской, Костромской, Липецкой областей и города Москвы. Ценные призы победителям были предоставлены компанией «Yamaguchi», производителем массажного оборудования.

В 18:00 был дан старт остальным площадкам фестиваля. В рамках мероприятия состоялся турнир по городошному спорту, в котором приняло участие 20 человек. Победителем в соревнованиях стала команда Клуба смешанных единоборств «Арта». Также на площади Зелёного театра работали площадки от Волонтёрских объединений Рязанской области.

На сцене Зелёного театра состоялся красочный концерт, в котором приняли участие коллективы и исполнители из города Рязани и Рязанской области.

За гастрономическую часть фестиваля отвечала компания «ГрильЯжъ» вместе с их вдохновителем Алёной Нефёдовой. Гости Рюминой рощи могли попробовать пироги из молодой капусты, паштет из рязанских грибов, шашлык из фермерской свинины. Центром притяжения гостей стал самовар с иван-чаем и гречишным мёдом.

Главным событием фестиваля стал первый стеношный кулачный бой, организованный федерацией «Двуглавый орёл». В центре площади сошлись 22 богатыря, которые в течении минуты показали гостям праздника, что такое старинная русская традиция дружеского боя стенка на стенку. Стоит отметить, что все участники были представлены из организации «Северный человек», которые не побоялись выйти на площадку.

Завершился фестиваль кинопоказом художественного фильма о былинном рязанском воеводе «Легенда о Коловрате».

Организаторами принято решение сделать Фестиваль русской культуры традиционным.

В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры
В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры
В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры
В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры
В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры
В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры

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