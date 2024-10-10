В Рязани прошёл День Клепиковского района

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Клепиковского района.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, заместитель министра территориальной политики Рязанской области Наталья Артонкина, заместитель главы администрации Клепиковского района по социальным вопросам Елена Понкратова.

«Клепиковский район – это край, богатый лесами и красивой природой. Здесь активно развиваются туристические маршруты, уделяется огромное развитие инфраструктуры. А еще – здесь проживают удивительно добрые и талантливые люди. И сегодня у нас есть возможность поближе познакомиться с этим уникальным районом. Мы благодарны вам, что вы приехали к нам с такой замечательной программой, интересными выставками и мастер-классами», – отметила Елена Синица.

Наталья Артонкина отметила, что хотя проект «День муниципалитета» начал реализовываться не так недавно, но уже смог завоевать популярность среди жителей нашей области.

«Клепиковский район имеет большие перспективы для развития туризма. Вся красота природы этого дивного края сегодня представлена на выставочных экспонатах. И сегодня у нас есть уникальная возможность насладиться этой удивительной атмосферой и красотой нашей малой Родины», – сказала Наталья Артонкина.

За активную жизненную позицию, личный вклад в благоустройство общественных пространств, сбор гуманитарной помощи участникам СВО Елена Синица вручила благодарственное письмо секретарю Тумского первичного отделения №2 местного отделения партии «Единая Россия» Клепиковского района, председателю ТОС «Победа» Виктору Лазареву.

«Клепиковский район очень богат и многогранен. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. И, конечно же, нам есть к чему стремиться. Мы вместе работаем на благо Рязанской области и нашего района. Благодаря проекту «День муниципалитета» мы можем поделиться с рязанцами своими достижениями, рассказать о богатствах Мещерского края», – подчеркнула Елена Понкратова.

Гостей мероприятия ждала очень интересная и увлекательная программа. Все желающие смогли принять участие в различных мастер-классах и изготовить куклу-оберег, расписать грибы, нарисовать картину.

Особое внимание присутствующих было уделено мастер-классу по изготовлению сухого душа и свечей «Помощь СВО».

«Очень хочется помочь нашим ребятам, которые находятся на передовой, внести свою, пусть маленькую, лепту в общее дело», – отметила куратор группы студентов Рязанского строительного колледжа Татьяна Минаева.

Также гости смогли увидеть кукол в нарядах Мещерского края, оценить красивые самовары и старинную посуду, попробовать травяной чай и эксклюзивное блюдо Клепиковского района – варенье из шишек и блины из пшена.