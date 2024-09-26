В Рязани прошёл День Александро-Невского района

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Александро-Невского района.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, депутат Рязанской областной Думы Екатерина Мухина, заместитель министра территориальной политики Рязанской области Елена Матюхина, заместитель главы администрации Александро-Невского района Татьяна Гущина.

– «День муниципалитета» в Штабе общественной поддержки по праву становится традиционным. Проект пользуется большой популярностью у жителей Рязани. Сегодня у нас в гостях Александро-Невский район, богатый своей историей и традициями. У нас есть уникальная возможность познакомиться с этим муниципалитетом, узнать о его прошлом и настоящем. А еще – насладиться любимыми песнями в исполнении местных творческих коллективов, – отметила Елена Синица.

Для гостей были организованы различные интерактивные площадки. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению игрушек из ваты и кукол из ткани, сфотографироваться и попить чаю с баранками в локации «Из Александро-Невского с любовью».

Особым внимаем пользовалась дегустационная площадка молочной продукции «Эко-Нива» и стол с местными угощениями «Александро-Невское изобилие».

Кроме этого, все желающие приняли участие в акции «Семейное письмо в будущее» и написали послание для будущих поколений на готовом ярком бланке о своей семье, планах и мечтах.

На память о мероприятии можно было приобрести уникальные сувениры ручной работы от музея М.Д. Скобелева.

Также для гостей мероприятия была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы Александро-Невского района.