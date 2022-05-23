В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – VI легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2022». Подробности сообщила пресс-служба регионального Минспорта.



22 мая с Соборной площади участники стартовали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, также прошли детские забеги: «Школьный забег» на дистанции 1000 метров и детский забег «Метр с кепкой» на 200 метров. Победители и призеры получи заслуженные награды — кубки и грамоты. Участники детского забега на 200 м были награждены сладкими сувенирными медалями.



Старт основных дистанций соревнований дал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Викторович Фролов, пожелавший участникам удачно преодолеть дистанции забега и получить удовольствие от участия.



На дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Олег Дудихин, на втором месте Анатолий Фаддеев, третье у Андрея Харина. Среди женщин победителем стала Татьяна Пучкова, второе место заняла Татьяна Понкратова, третье место у Анны Сосницкой.



На 10-километровой дистанции среди мужчин отличился Илья Бородулин, второе место занял Сергей Марин, третье место у Нуреддина Убухуша. У женщин на этой дистанции первенствовала Елена Кубикова, на втором месте – Регина Ларина, третье место у Марии Барабанцевой.



На дистанции 5 км у мужчин первым стал Дмитрий Ракчеев, на втором месте – Алексей Печников, третье место у Алексея Андрейкина. У женщин первенствовала Галина Крылова, на втором месте Полина Соина, третье место у Елизаветы Крутиковой.