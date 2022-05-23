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Понедельник, 23 мая, 2022

В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

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В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В Рязани  прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – VI легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2022». Подробности сообщила пресс-служба регионального Минспорта.


22 мая с  Соборной площади участники стартовали на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, также прошли детские забеги: «Школьный забег» на дистанции 1000 метров и детский забег «Метр с кепкой» на 200 метров. Победители и призеры получи заслуженные награды — кубки и грамоты. Участники детского забега на 200 м были награждены сладкими сувенирными медалями.

Старт основных дистанций соревнований дал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Викторович Фролов, пожелавший участникам удачно преодолеть дистанции забега и получить удовольствие от участия.

На дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Олег Дудихин, на втором месте Анатолий Фаддеев, третье у Андрея Харина. Среди женщин победителем стала Татьяна Пучкова, второе место заняла Татьяна Понкратова, третье место у Анны Сосницкой.

На 10-километровой дистанции среди мужчин отличился Илья Бородулин, второе место занял Сергей Марин, третье место у Нуреддина Убухуша. У женщин на этой дистанции первенствовала Елена Кубикова, на втором месте – Регина Ларина, третье место у Марии Барабанцевой.

На дистанции 5 км у мужчин первым стал Дмитрий Ракчеев, на втором месте – Алексей Печников, третье место у Алексея Андрейкина. У женщин первенствовала Галина Крылова, на втором месте Полина Соина, третье место у Елизаветы Крутиковой.

В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
В Рязани прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

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